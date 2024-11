Sorteggio ATP Finals 2024 oggi: orario, fasce, dove vederlo in streaming

Oggi, a partire dalle 12.45, avrà inizio la cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2024 di tennis. Presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, i due raggruppamenti del Round Robin saranno definiti e non manca l’attesa per scoprire quale sarà il destino di Jannik Sinner, numero uno del mondo e favorito per il successo in questo evento.

Sinner, in qualità di testa di serie numero uno, guiderà il gruppo “Ilie Nastase” e sicuramente non potrà incrociare il n.2 del ranking, due volte vincitore di questa competizione, Alexander Zverev, che sarà inserito nel gruppo “John Newcombe”. Jannik, quindi, potrebbe sfidare già nel girone lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si presenta a queste Finals da n.3 del mondo. In alternativa l’incrocio potrebbe portare al russo Daniil Medvedev (n.4 del seeding).

Il moscovita e Alcaraz saranno estratti a sorte in uno dei due gruppi, Nastase o Newcombe. Stesso discorso per l’americano Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud, inseriti in terza fascia, e per l’australiano Alex de Minaur (per la prima volta a Torino) e l’altro russo Andrey Rublev presenti in quarta fascia nel sorteggio. Giova ricordare l’assenza dell’attuale n.6 del ranking, Novak Djokovic, che quindi non difenderà il titolo conquistato l’anno passato. Sorteggio che riguarderà anche il torneo di doppio, in cui sono presenti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

La cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2024, di scena quest’oggi a Torino, è prevista a partire dalle 12.45 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito nittoatpfinals.com. Inoltre, Sky Sport darà verosimilmente aggiornamenti in tv e in streaming di quanto sta accadendo sul canale di informazione Sky Sport 24 e di riflesso su SkyGo e su NOW.

SORTEGGIO ATP FINALS 2024 OGGI

Giovedì 7 novembre

Ore 12.45 Sorteggio gironi prima fase ATP Finals 2024 a Torino – Diretta streaming su nittoatpfinals.com

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 con alcuni aggiornamenti

Diretta streaming: nittoatpfinals.com copertura completa; SkyGo e NOW con alcuni aggiornamenti

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Prima fascia

Jannik Sinner (Italia) e Alexander Zverev (Germania)

Seconda fascia

Carlos Alcaraz (Spagna) e Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

Taylor Fritz (Stati Uniti) e Casper Ruud (Norvegia)

Quarta fascia

Alex de Minaur (Australia) e Andrey Rublev (Russia)