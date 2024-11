Milano Cortina 2026, tra un anno esatto l’accensione della fiamma olimpica. Svelato il percorso della staffetta

Il tempo passa e si avvicina giorno dopo giorno la prossima edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra un anno esatto, il 26 novembre 2025, andrà in scena a Olimpia (in Grecia) la tradizionale accensione della fiamma olimpica, per l’inizio di un lungo viaggio che culminerà il 6 febbraio 2026 con l’ingresso allo stadio San Siro nel corso della Cerimonia d’Apertura.

Quest’oggi il comitato organizzatore della rassegna a cinque cerchi italiana ha svelato il percorso della Staffetta della Torcia Olimpica, che durerà 63 giorni e coprirà 12.000 chilometri per un totale di 60 tappe in giro per il Bel Paese. Il tour in Italia prenderà il via a Roma il 4 dicembre 2025 e verranno coinvolti complessivamente circa 10 mila tedofori.

Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, ha dichiarato: “La Staffetta della Torcia Olimpica è il momento in cui i Giochi entrano nelle case dei cittadini, diffondendo la magia degli sport invernali in tutta Italia. Questo ‘Grande Viaggio’ è il momento in cui Milano Cortina 2026 abbraccerà il nostro Paese, unendo l’Italia in una celebrazione dell’orgoglio nazionale. Un viaggio che coinvolgerà 10.001 tedofori, ognuno con la propria storia da raccontare: storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusione. La Fiamma Olimpica è un faro che ispira tutti noi a guardare al futuro con speranza e rinnovata ambizione“.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha aggiunto: “Ogni tappa di questo ‘Grande Viaggio’ attraverso le nostre città diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci il potere dello sport di costruire ponti e abbattere barriere. Quando le fiamme attraverseranno le nostre strade, toccheranno milioni di persone con un calore unico e indimenticabile: quello che solo lo sport può trasmettere. Rappresentano un fuoco che ispira e motiva, accendendo nei cuori delle persone la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande. La Staffetta della Torcia Olimpica e Paralimpica è un’opportunità unica per l’Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale“.

