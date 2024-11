Snowboard, i convocati dell’Italia per il big air a Pechino: in gara Ian Matteoli e altri due azzurri

Tra sabato 30 novembre (qualificazioni) e domenica 1° dicembre (finali) si terrà a Pechino il secondo big air stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard. Il circuito maggiore fa tappa dunque nella capitale cinese (sull’impianto che ha ospitato le ultime gare olimpiche) dopo la prova inaugurale andata in scena lo scorso 19 ottobre a Chur, in Svizzera.

In casa Italia il direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il referente di settore Filippo Kratter, ha convocati per la trasferta asiatica Ian Matteoli, Loris Framarin e Nicola Liviero, che verranno accompagnati dallo stesso Kratter e da Francesco Ajolfi.

Fari puntati in chiave azzurra su Matteoli, che ha cominciato molto bene la stagione con un incoraggiante quarto posto nell’opening di Chur e ha già dimostrato in passato di poter competere per le posizioni di vertice soprattutto nella specialità big air.