Snowboard, Ian Matteoli qualificato alla finale di Big Air a Pechino

A Pechino (Cina) sono andate in scena le qualificazioni della tappa della Coppa del Mondo di snowboard Big Air. Domani, domenica 1° dicembre, andranno in scena le finali maschili e femminili. Tra le donne, saranno 5 le giapponesi a presentarsi al cancellato di partenza per quello che sarà un atto conclusivo particolarmente combattuto. Kokomo Murase si è qualificata prima con un punteggio di 178.5o, Mari Fukada ha concluso il turno al terzo posto con un totale di 166.25 mentre Miyabi Onitsuka ha chiuso in quarta piazza a 158.50.

Le altre freestyler del Sol Levante hanno chiuso invece le qualifiche in settima e ottava posizione: si tratta rispettivamente di Yura Murase (totale di 150 punti) e Reira Iwabuchi, che strappa l’ultima posizione buona per permettersi di competere in finale domani con lo score di 146.25. Saranno della partita anche l’austriaca Anna Gasser, qualificatasi come seconda con 172 punti, la britannica Mia Brookes (154.75 punti) e la tedesca Annika Morgan, sesta a quota 154.25.

Tra le fila maschili, invece, spazio a Ian Matteoli, quarto nell’evento di Chur. L’azzurro si è qualificato come secondo della seconda heat e competerà domani in finale contro altri 9 atleti che prenderanno parte all’atto conclusivo. Tra questi, i cinesi Wenlong Yang, primo della propria heat (175.25 punti), Yiming Su secondo della prima heat con 170.75 punti, i giapponesi Hiroto Ogiwara, Taiga Hasegawa e Ryoma Kimata rispettivamente terzo e quarto della prima heat con 170.00 e 169.25 punti e primo della seconda heat con 170.25, lo statunitense Chris Corning, quinto con 166.25 nella prima heat, l’olandese Sam Vermaat (totale di 161.75 e terzo della seconda heat), il norvegese Oyvind Kirkhus, piazzatosi quarto dietro all’olandese con 160.50 punti e per finire l’austriaco Clemens Millauer con 154.75 punti totali.

Non ce l’hanno fatta a qualificarsi gli altri due italiani in gara quest’oggi: Loris Framarin si è fermato sul punteggio di 130.25 mentre Nicola Liviero non è andato oltre al 102.75. Dopo l’evento in Cina si andrà in Svezia, nello specifico a Gaellivare.