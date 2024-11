Slittino: tutti gli azzurri avanzano dalla Nations Cup in quel di Lillehammer

Si apre la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in Norvegia: da domani le prime gare del massimo circuito internazionale in quel di Lillehammer. Oggi, come di consueto, ad anticipare il weekend, ci sono state le qualificazioni tramite la Nations Cup, che hanno visto tutti gli azzurri superare il taglio.

Nel singolo maschile quinto Leon Felderer nella prova vinta dal tedesco Timon Grancagnolo. Avanzano anche Alex Gufler, quattordicesimo, e Lukas Peccei, sedicesimo.

Nel singolo femminile Barbara Allmaier prima: avanzano alla prova di Coppa Nina Zöggeler, quarta, e Sandra Robatscher, nona.

Le due coppie impegnate nei doppi, quelle formate da Ivan Nagler e Fabian Malleier, e Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, hanno chiuso entrambe in terza piazza.