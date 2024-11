Slittino, addio Sprint. La FIL introduce due nuovi tipi di gara

Nel fine settimana a cavallo dei mesi di novembre e dicembre comincerà da Lillehammer (Norvegia) l’edizione 2024-25 della Coppa del Mondo di slittino, la quale contiene una grande novità rispetto al passato. Difatti la FIL, ovverosia la Federazione Internazionale, ha deciso per un radicale cambiamento nei format di gara.

Durante il congresso tenutosi nel mese di giugno a Lake Placid, è stata ufficializzata l’abolizione della Sprint. La discussa e controversa prova verrà sostituita dalle cosiddette “Mixed World Cup”, delle competizioni miste nelle quali competeranno dei binomi composti da un uomo e una donna nel singolo, nonché un equipaggio maschile e un equipaggio femminile nel doppio.

Il funzionamento è affine a quello della Team Relay (a sua volta soppiantata dalle neonate prove): la prima slitta scende per il budello e la seconda parte quando viene toccata la piattaforma posta al traguardo. Va rimarcato come vi sarà l’opportunità di vedere equipaggi misti anche dal punto di vista delle nazionalità. Chi non ha due atleti o due doppi, può aggregarsi e creare una squadra.

Si disputeranno tre gare di Coppa del Mondo (Lillehammer nei prossimi giorni, Altenberg a gennaio e PyeongChang a marzo). Soprattutto, queste competizioni miste sono state inserite nel programma dei Mondiali di Whistler Mountain, dunque conferiranno medaglie iridate.