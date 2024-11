Skicross: gli azzurri si radunano in Austria prima dell’esordio in Coppa del Mondo

Manca sempre meno alla prima uscita ufficiale della Nazionale italiana di skicross, pronta a debuttare tra due settimane in Francia, precisamente sulle nevi di Val Thorens, per il primo appuntamento di Coppa del Mondo. Per prepararsi meglio all’esordio stagionale nel circuito, il Direttore Tecnico Bartolomeo Pala ha convocato sette azzurri, tutti al via con grandi ambizioni, pronti ad allenarsi dal 1 al 5 dicembre in quel di Piztal, in Austria.

Per ciò che concerne la squadra maschile, il DT ha chiamato a suo rapporto Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni.

Per il comparto femminile invece figura invece la sola Jole Galli, da quest’anno di nuovo in forza alla Nazionale dopo il lungo periodo di stop dettato dall’infortunio al ginocchio sinistro.

Ricordiamo che alcuni big della formazione tricolore si sono resi protagonisti di una positiva gara minore due settimane fa: stiamo parlando dell’evento FIS andato in scena poche settimane fa proprio a Pitzail, dove a dominare sono stati Deromedis, Zorzi e Galli, in grado di accaparrarsi tre delle quattro competizioni disputate.