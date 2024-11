Sinner sfida Medvedev per la semifinale. Ma Fritz-De Minaur potrebbe già essere risolutiva

Ad un solo set dalla qualificazione alle semifinali, Jannik Sinner sarà ancora protagonista nella serata delle ATP Finals 2024. Il numero uno del mondo scenderà in campo per il terzo ed ultimo match della fase a gironi, affrontando il russo Daniil Medvedev, in una sfida che potrebbe anche già vedere l’azzurro qualificato ancora prima di giocare, ma tutto questo dipenderà dall’esito dell’incontro del pomeriggio tra Taylor Fritz ed Alex de Minaur.

Jannik, però, non è un giocatore che fa calcoli e sicuramente al momento dell’ingresso in campo penserà solo a vincere il suo terzo incontro a Torino contro un avversario che in questo 2024 ha già incontrato svariate volte. Dai dolcissimi ricordi di Australian Open e US Open, ma anche la dolorosa sconfitta al quinto set nei quarti di Wimbledon. Finora è stato un Sinner davvero eccellente, addirittura in crescita da un match all’altro, anche perchè all’esordio con de Minaur non c’era probabilmente bisogno di uno Jannik al 100%, mentre con Fritz l’azzurro è stato perfetto nei momenti salienti dell’incontro.

Dall’altra parte c’è un Medvedev che è praticamente obbligato ad un solo risultato: battere Sinner per 2-0. Contro Fritz si è vista la peggior versione possibile del russo, che si è leggermente riscattato nel secondo incontro. Il russo sembra davvero lontano dall’essere il miglior Medvedev, con una crisi che ormai dura da qualche mese, con Sinner che lo ha battuto in quattro set allo US Open e poi molto nettamente a Shanghai con un perentorio 6-1 6-4.

Sinner e Medvedev guarderanno comunque con interesse alla sfida tra Fritz e de Minaur. L’americano parte ovviamente favorito e con una vittoria per 2-0 metterebbe quasi al sicuro la qualificazione alle semifinali, mentre l’australiano è quasi obbligato ad un miracolo, visto che non ha ancora vinto non solo un match ma anche un solo set in tutta la competizione.

In caso di vittoria di de Minaur, Jannik sarebbe qualificato automaticamente e lo stesso anche con un successo per 2-1 di Fritz. In ogni caso per Sinner è fondamentale vincere contro Medvedev per chiudere al primo posto e giocarsi una semifinale che potrebbe anche vederlo di fronte a Casper Ruud. Arrivare secondo vorrebbe dire sfida quasi certa ad Alexander Zverev, forse il vero rivale del numero uno del mondo a Torino.