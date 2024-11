Sinner e l’Italia in contemporanea: chi vincerà il duello dello share sulla RAI?

Un 14 novembre che scalderà i cuori di tutti gli appassionati sportivi. La serata di oggi terrà tutti incollati alla televisione in contemporanea, per un duello che fino a poco tempo fa avremmo dato per scontato: è calcio contro tennis in Rai, è Jannik Sinner contro Luciano Spalletti, ATP Finals contro Nations League.

Il torneo di fine anno a Torino conoscerà oggi i primi due qualificati in semifinale. Per il numero uno al mondo il discorso non è ancora chiuso nonostante le vittorie in due set contro Alex de Minaur e Taylor Fritz e dovrà chiudere i conti con Daniil Medvedev attorno alle 20.30, ma presumibilmente potrebbe bastare un set per poter essere tra i migliori quattro.

Ma nemmeno l’impegno della selezione di Luciano Spalletti scherza. Quinto turno di Nations League a Bruxelles contro il Belgio dalle 20.45, con gli azzurri che stanno finalmente tornando a buoni livelli dopo il brutto Europeo disputato in estate. Anche qui non è necessario il bottino pieno per l’obiettivo: basterà un pareggio per accedere ai quarti di finale della competizione.

Curiosamente si è optato per la contemporaneità dei due eventi. Scelta quantomeno singolare da parte dell’organizzazione del torneo tennistico di fine anno, che in questo modo ha voluto sfidare il cosiddetto ‘ordine precostituito’ del calcio; ovviamente l’intento era quello di mettere come ultima sfida di serata la partita più interessante della giornata, quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, quest’anno anche finale Slam, e dunque premiare coloro che hanno acquisito il biglietto per la sessione serale.

Ma, involontariamente o meno, questo sarà un bel test per la popolarità del tennis in Italia. Contro il gigante sportivo del nostro Paese si capirà a che punto lo è riuscito a spingere Jannik Sinner, se addirittura a far traballare un trono ormai saldo da anni. Anche se, al giorno d’oggi, con tutti i mezzi a disposizione tra i dispositivi e streaming, ci attendiamo anche la soluzione doppia, con uno schermo su Rai Uno per il calcio e uno su Rai Due per il tennis…