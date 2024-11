Sinner, attento al Medvedev ferito. E alcune dichiarazioni sono solo di circostanza

Un mese fa Jannik Sinner dominava Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Oggi l’azzurro ed il russo si troveranno di fronte uno contro l’altro in un match che vale un posto nelle semifinali delle ATP Finals ed anche il primo posto del girone, fondamentale per evitare un possibile scontro con Alexander Zverev.

Sinner e Medvedev si sono affrontati già per cinque volte, con quattro successi da parte del numero uno del mondo ed uno solo da parte del russo, ottenuto nei quarti di finale di Wimbledon in una dolorosa battaglia al quinto set per l’altoatesino. Sinner, però, ha i dolcissimi ricordi dell’Australian Open e dello US Open, oltre alla già citata vittoria di Shanghai e quella ancora più dominante ottenuta a Miami con un clamoroso 6-1 6-2.

Il pronostico è tutto dalla parte di Sinner anche viste le prime due partite del girone, con le belle vittorie su de Minaur e Fritz. Dall’altra parte c’è invece un Medvedev che ha alternato una prestazione semplicemente terribile contro l’americano ed una decisamente più convincente contro l’australiano.

Sinner, però, deve essere decisamente attento a Medvedev. Il russo non è un avversario assolutamente da sottovalutare, anche perchè si tratta di un campione Slam e di uno dei migliori giocatori sul cemento indoor. Anche le dichiarazioni delle stesso Medvedev sembrano solo di circostanza e fanno un po’ parte del personaggio. Soprattutto quelle del tipo “Non ho più la forza di lottare”, cosa che assolutamente non si è vista con de Minaur e che non accadrà certamente con Sinner.

In ogni caso la certezza è quella che Sinner non farà calcoli, non guarderà in faccia nessuno, avrà solo pensieri sul campo e su una vittoria che darebbe all’azzurro la conferma del primo posto e della semifinale.