Sci alpino, inizia la trasferta americana per le azzurre. Torna Sofia Goggia

Dopo il consueto evento inaugurale di Soelden, sta per entrare definitivamente nel vivo la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Nelle prossime due settimane il calendario prevede gli slalom di Levi e Gurgl, poi il Circo Bianco si trasferirà oltreoceano per una serie di gare tra Stati Uniti e Canada in cui vedremo finalmente in azione anche le velociste.

Proprio in vista di quegli appuntamenti, è già cominciata la lunga trasferta nordamericana del team azzurro delle polivalenti di Coppa del Mondo. Un primo gruppo composto da Sofia Goggia (vicina al rientro in gara dopo l’infortunio), Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi e Nicol Delago è in partenza per il Colorado e si allenerà in questo periodo sulle nevi di Copper Mountain.

In data 26 novembre le cinque sciatrici italiane verranno raggiunte dal resto delle velociste: Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi. La prima tappa del tour nordamericano si svolgerà a Killington con un gigante il 30 novembre ed uno slalom speciale il 1° dicembre, mentre a seguire sono previsti due giganti a Mont Tremblant (Canada) tra il 7 e l’8 dicembre.

In chiusura andrà in scena lo Speed Opening (debutto stagionale delle specialità veloci) di Beaver Creek, con la discesa libera sabato 14 ed il SuperG domenica 15 dicembre. La Coppa del Mondo farà poi le valigie e tornerà in Europa, con il doppio SuperG di St.Moritz pianificato per il 21-22 dicembre.