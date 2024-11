Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Levi. C’è un nome in bilico

Dopo il consueto appuntamento d’esordio a Soelden, la prossima settimana ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino. In programma nel weekend del 16-17 novembre, infatti, ci sono due slalom a Levi. Non solo una gara femminile, ma anche maschile, con gli uomini del Circo Bianco che tornano sulle nevi finlandesi dopo cinque anni di assenza (ultima gara nel 2019 con il successo di Henrik Kristoffersen).

C’è sicuramente attesa in casa Italia per il primo appuntamento tra i rapid gates. I fari sono soprattutto puntati su Alex Vinatzer, che ha concluso al quinto posto il gigante di Soelden. L’altoatesino deve ritrovarsi in slalom, dopo una stagione passata che lo ha quasi portato ad un cambiamento, passando da puro slalomista a gigantista.

Insieme a Vinatzer, il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. In questo momento la squadra di slalom azzurra si sta allenando fra Levi e Salla proprio per preparare questi primi slalom dell’anno.

Ci sarà anche un quinto convocato, ma il nome non è ancora stato decisivo dallo staff azzurro. Infatti questo quinto slalomista sarà selezionato fra gli elementi del gruppo di Coppa Europa. Proprio il circuito continentale comincerà da Levi con due slalom maschili in programma.