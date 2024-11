Sara Curtis superba a Riccione: record italiano nei 50 sl in vasca corta e pass mondiale

Signore e signori, Sara Curtis. La classe 2006 piemontese non smette mai di stupire e nell’ultimo giorno di gare degli Assoluti in vasca corta a Riccione ha voluto completare una tre-giorni strepitosa. Dopo aver conquistato i titoli nei 50 e 100 dorso e nei 100 stile libero, con la due “tickets” per i Mondiali in corta di Budapest (50 dorso e 100 sl), la 18enne nostrana ha chiuso in bellezza.

Nella specialità preferita, i 50 stile libero, Curtis è andata a prendersi il quarto successo di questi campionati, siglando il nuovo record italiano assoluto di 23.77, migliorando il vecchio record di Silvia Di Pietro (23.83) del 2022. Una prova in cui la nuotata di grande forza e aggressività di Sara si è espressa al meglio, pur con qualche imperfezione nei particolari di partenza e virata.

La velocità in vasca, però, è stata tale che il tocca alla piastra è valso il nuovo limite tricolore, a precedere un’ottima Di Pietro (24.17) e la belga Florine Gaspard (24.39). Il tempo-limite per la qualificazione alla rassegna iridata della Duna Arena era fissato a 23.9 e Curtis ha centrato l’obiettivo.

Il nuoto azzurro potrebbe aver trovato un’atleta che nel prossimo futuro ha le potenzialità di rivaleggiare in ambito internazionale, considerando il suo crono come il terzo mondiale in questa stagione.