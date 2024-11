Salto con gli sci, la Germania si impone nella prova a squadre miste di Lillehammer. 9° posto per l’Italia

La Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci si è aperta quest’oggi con il successo della Germania nella prova a squadre miste sul trampolino grande di Lillehammer. Il Large Hill (HS140) norvegese ospiterà tra sabato e domenica anche le prime due competizioni individuali della stagione per il massimo circuito invernale sia al maschile che al femminile.

Il Mixed Team Event odierno ha visto la vittoria della selezione teutonica composta da Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Schmid e Pius Paschke, che ha preso il comando delle operazioni già a metà gara riuscendo poi ad allungare nella seconda serie con una solida prestazione corale e imponendosi con 1097.4 punti totali.

Completano il podio la Norvegia (Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik) e l’Austria (Lisa Eder, Daniel Tschofenig, Eva Pinkelnig, Jan Hoerl), rispettivamente in seconda e terza posizione con un distacco di 22.3 e 31.5 punti dalla vetta. Più staccata la Slovenia, quarta a 62.6 punti dallo score della Germania.

Giornata negativa per l’Italia, che ha fallito l’obiettivo minimo di accedere alla seconda parte della competizione (riservata alle prime 8 dopo la seria inaugurale). In realtà gli azzurri erano in linea per giocarsi il sesto posto con la Finlandia dopo le prove di Annika Sieff, Francesco Cecon e Lara Malsiner, ma l’eclatante passaggio a vuoto di Alex Insam ha sancito l’eliminazione della squadra tricolore.