Salto con gli sci: Hoerl davanti in qualificazione a Lillehammer, fuori tutti gli italiani

Si è chiusa la qualificazione della gara di debutto di Coppa del Mondo di salto con gli sci in quel di Lillehammer, in Norvegia. Sono buone le notizie in casa Austria, dal momento che a guidarle è Jan Hoerl. Per lui, da stanga 8 in una situazione anche di vento che costringe a numerosi cambi, 141 metri (unico a superare l’HS) e 156.4 punti per andare a comandare la situazione.

Seconda posizione per Pius Paschke: il tedesco, che arriva a 135.5 metri con 144.4 punti, precede di 3 il primo dei padroni di casa, Marius Lindvik, che si attesta davanti tanto all’austriaco Stefan Kraft, che parte da questo 140.3 per la difesa di quella che, l’anno scorso, è stata la sua terza Coppa del Mondo dopo quelle del 2017 e del 2020. Quinta posizione per il suo connazionale Daniel Tschofenig a 136.5.

Distante da lui di mezzo punto è lo svizzero Gregor Deschwanden, che va a precedere le altre due speranze di Norvegia per la stagione, Halvor Egner Granerud e Johann Andre Forfang: l’uno va fino a quota 137, ma sono 132.7 i suoi punti, appena un decimo in più dell’altro che però si “ferma” a 132.5 metri. Completano la top ten l’americano Tate Frantz (molto bravo) a 132.2 e lo sloveno Anze Lanisek a 131.8.

Per l’Italia non è proprio la più fortunata delle giornate, visto che Alex Insam, Francesco Cecon e Andrea Campregher finiscono tutti fuori. Male soprattutto il primo, 53° a 112 metri con 88 punti, mentre per gli altri due (55° a 79.5 Cecon e 63° a 52.4 Campregher) non era certo scontata questa qualificazione, anzi. Quattro le squalifiche e, in mezzo, anche la caduta di Domen Prevc.