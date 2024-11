Siete pronti per un lungo? …..O meglio per stare in nostra compagnia per una lunga e ricchissima nuova puntata di Run2??!… perché questa sera avremo davvero dei grandi ospiti che ci parleranno dei Mondiali di 100 km su strada sabato 7 dicembre 2024 a Bengalore in India il tutto anche alla luce purtroppo del ritiro purtroppo di Marco Menegardi testa di serie della squadra. Ospite in studio non solo una delle new entry Serena Natolini appartenente al corpo militare dell’Esercito, che ultimamente si è comportata tanto bene e tanto da guadagnarsi l’ingresso in nazionale, come anche Eve Grisoni, come lei stessa ha ricordato.

Con Serena abbiamo affrontato tanti aspetti dei suoi allenamenti e della sua grande passione per il running e tanto tanto altro; ma poi l’ en plein lo abbiamo fatto dedicando interamente la puntata alla nostra Nazionale di 100 km poiché avremo in studio (nonostante i mille impegni pre partenza che è davvero alle porte) proprio i due selezionatori della nostra Nazionale: Monica Casiraghi, e Paolo Bravi che davvero ci hanno dato una idea di quello che sarà una grande squadra molto unita e dove i cuori di tutti a partire da degli atleti ed atlete che si presenteranno alla linea di partenza batteranno all’unisono e tutti sotto la bandiera italiana! Il tutto come sempre condito con una ricchissima COPERTINA, il nostro esperto di Riforma dello Sport, Armando Strinati, responsabile delle cooperative sportive di Legacoop Romagna, il #SEMPREDICORSA di LORENZO LOTTI, il ‘’DALLA PANCIA DELLA GARA’’, e le ‘’ SCELTE PER VOI” per il week end. Siamo a vostra completa disposizione per essere proprio voi i nostri protagonisti inviandoci i vostri video-saluti e o il vostro percorso gara che state correndo oppure avete organizzato a: sabrinarun2u@gmail.com.