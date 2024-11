Rugby, Gonzalo Quesada amaro: “Preso tre mete ridicole, con la Georgia la partita più importante del mese”

Una sconfitta che sa di delusione per l’Italrugby a Udine contro l’Argentina. Ci si aspettava sicuramente di più dagli azzurri nel primo test match dell’Autumn Nations Series contro i Pumas. Il risultato invece è pesantissimo da assorbire per l’Italia che ha perso 50-18 e dovrà reagire rapidamente contro la Georgia la settimana prossima.

Queste le parole a caldo ai microfoni di Sky Sport del commissario tecnico Gonzalo Quesada: “Personalmente mi fa molto male questa grande differenza nello score perché non è questa la distanza reale tra Argentina e Italia. È vero, avevo detto che considero i Pumas un gradino sopra a noi, ma non alla distanza indicata oggi dal punteggio”.

Prosegue: “Già affrontare una squadra al top mondiale, reduce da un grandissimo Rugby Championship, è difficile; se a questo aggiungiamo i regali che abbiamo fatto, con tre mete sfortunate, oltre la marcatura annullata a Mirco Spagnolo che era da convalidare, allora è ancora più difficile. Siamo riusciti a rientrare da un parziale di 0-17, abbiamo messo pressione, trovato dei break e poi perso la palla e meta loro; è stato pesante per i ragazzi in campo”.

Conclude: “Sicuramente gli allenamenti fatti nelle ultime settimane non sono stati sufficienti a raggiungere un livello per affrontare questa Argentina. Adesso dobbiamo lavorare per preparare la Georgia che, come ho già detto nelle scorse settimane, è la partita più importante di queste Autumn Nations Series”.