Rugby femminile, Colorno show, battuta Villorba. Primo successo per il Cus Milano

Si è disputata oggi la seconda giornata del massimo campionato femminile di rugby e non sono mancate le sorprese. Se il Valorugby, infatti, continua la sua corsa perfetta, alle sue spalle sale il Colorno, che fa due su due (ma con 4 punti di penalizzazione) battendo la favoritissima Villorba.

Scendendo in classifica, arriva la prima vittoria stagionale per il Cus Milano che si impone di strettissima misura sulla Benetton Treviso, mentre nell’ultimo match di giornata fanno festa anche le universitarie piemontesi, con il Cus Torino che ha battuto il Volvera.

Classifica che, dunque, vede le padovane del Valorugby in vetta, seguite da Colorno e Villorba, con il Cus Milano subito alle spalle e virtualmente in zona playoff, mentre scendendo in classifica ci sono la Benetton Treviso, Capitolina, Cus Torino (entrambe penalizzate come il Colorno) e ultima il Volvera.

SERIE A FEMMINILE – SECONDA GIORNATA

SIA MPL Rugby Colorno v Arredissima Villorba Rugby 17-0

Unione Rugby Capitolina v Valsugana Rugby Padova 10-11

CUS Milano Rugby v Benetton Rugby Treviso 23-22

Volvera Rugby v IVECO Cus Torino 7-38 (0-5)

SERIE A FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsugana Rugby Padova 9; SIA MPL Rugby Colorno 5*; Arredissima Villorba Rugby 5; CUS Milano Rugby 4; Benetton Rugby Treviso 2; Unione Rugby Capitolina 1; IVECO Cus Torino 1; Volvera Rugby 0

*4 punti di penalizzazione