Rugby, dove può arrivare l’Italia nel ranking mondiale battendo la Georgia: tutte le ipotesi

Torna in campo domenica l’Italia del rugby e allo stadio Ferraris di Genova arriva la Georgia. Dopo il ko subito con l’Argentina gli azzurri sono scesi al decimo posto del ranking, ma contro i georgiani Lamaro e compagni possono, sulla carta, riguadagnare una posizione. Ma vediamo tutte le combinazioni del ranking.

Se l’Italia batte la Georgia con più di 15 punti di vantaggio, allora gli azzurri passano dagli attuali 78.67 punti a 79.04. In questo caso, e nel caso in cui le Fiji a sorpresa dovessero subire un pesante ko contro la Spagna, allora la squadra di Gonzalo Quesada supererà i pacifici, che scenderebbero a 77.07 punti.

Anche se le Fiji vincessero di misura, sotto i 15 punti, in caso di netta vittoria azzurra ci sarebbe il sorpasso, con le Fiji che scenderebbero a 78.07 punti. Se l’Italia, invece, vincesse di misura il balzo sarebbe a 78.92 e ci sarebbe il sorpasso in caso di sconfitta delle Fiji.

E se l’Italia perdesse? In caso di sconfitta entro i 15 punti gli azzurri scenderebbero a 76.92 punti, mentre in caso di tracollo il punteggio nel ranking sarebbe di 76.04. In questo caso l’Italia scivolerebbe dietro al Galles (se batte l’Australia) e alla stessa Georgia. In caso di sconfitta di misura, invece, gli azzurri potrebbero venir superati solo dai gallesi se vinceranno contro l’Australia.