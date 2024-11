Italia-Argentina, Test Match rugby 2024: orario, programma, tv, streaming

Torna in campo l’Italia del rugby e lo farà a Udine il prossimo fine settimana, nel primo dei tre impegni degli azzurri nelle Autumn Nations Series, la finestra internazionale di novembre. L’Italia di Gonzalo Quesada affronterà l’Argentina, prima di sfidare la Georgia a Genova e, infine, gli All Blacks a Torino.

Come detto l’esordio per Lamaro e compagni sarà sabato prossimo, il 9 novembre, con calcio d’inizio alle 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Argentina. Una sfida durissima, contro una formazione che nel 2024 ha saputo battere Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica nell’ultima The Rugby Championship e che arriva in Europa con la volontà di confermarsi uno dei top team mondiali.

Di contro, l’Italia ha vissuto un buonissimo 2024, con due vittorie e un pareggio nell’ultimo Sei Nazioni – cui aggiungere il ko di misura con l’Inghilterra – e un tour estivo con due successi e un ko. Quesada vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo e far crescere il gruppo in vista del prossimo Sei Nazioni e per farlo deve cercare almeno due vittorie in questo novembre.

Come detto, il calcio d’inizio di Italia-Argentina verrà dato al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 18.40 di sabato 9 novembre. La diretta TV in chiaro sarà disponibile su TV8, mentre il match sarà visibile sul satellite su Sky Sport Arena (canale 204) con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e TV8.it. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti!

CALENDARIO TEST MATCH 2024

Sabato 9 novembre

Ore 18.40 Italia-Argentina – Diretta TV su TV8 e sul satellite su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: TV8 e Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport