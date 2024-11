Ranking ATP (11 novembre 2024): Fritz rientra in top 5, Bellucci e Nardi a un passo dai 100

Nella scorsa notte italiana è arrivato il nuovo aggiornamento al ranking ATP dopo gli ultimi tornei 250 di questa stagione che si sono svolti a Metz e a Belgrado. In testa c’è sempre saldamente Jannik Sinner con ben 10330 punti, mentre si conferma in seconda posizione Alexander Zverev a 7315 che precede Carlos Alcaraz a 6810 punti.

La prima variazione riguarda Taylor Fritz che ha approfittato delle cambiali pesanti in uscita per Djokovic dalle Finals dell’anno scorso per issarsi in quinta posizione a 4300 punti, mentre Rublev supera De Minaur per l’ottava posizione.

Sempre 17° Lorenzo Musetti, così come Flavio Cobolli 32°, Matteo Berrettini 35° e Matteo Arnaldi 38°. Perde una posizione Luciano Darderi che scende al 44° posto, due posizioni perse per Lorenzo Sonego che ora è al numero 53. Nove posti persi da Fabio Fognini che è al numero 83, mentre rimangono di poco fuori dalla top 100 Mattia Bellucci e Luca Nardi, rispettivamente numero 104 e numero 105.

RANKING ATP

Lunedì 11 novembre 2024

1 Jannik Sinner 10330

2 Alexander Zverev 7315

3 Carlos Alcaraz 6810

4 Daniil Medvedev 4830

5 Taylor Fritz 4300

6 Novak Djokovic 3910

7 Casper Ruud 3855

8 Andrey Rublev 3760

9 Casper Ruud 3745

10 Grigor Dimitrov 3350

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 11 novembre 2024

1 Jannik Sinner 10330

17 Lorenzo Musetti 2600

32 Flavio Cobolli 1472

35 Matteo Berrettini 1380

38 Matteo Arnaldi 1345

44 Luciano Darderi 1198

53 Lorenzo Sonego 1026

83 Fabio Fognini 663

104 Mattia Bellucci 586

105 Luca Nardi 583

115 Francesco Passaro 520

143 Matteo Gigante 424

171 Stefano Napolitano 349