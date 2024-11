Quanti soldi guadagna Sinner alle ATP Finals? I soldi incassati. E se vince la finale…

Jannik Sinner affronterà Taylor Fritz nell’atto conclusivo delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica e che incoronerà il maestro del 2024. Il tennista si presenterà con i favori del pronostico sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino, dove sarà sostenuto dal proprio pubblico nel confronto con l’arrembante statunitense, ieri capace di avere la meglio sul tedesco Alexander Zverev e desideroso di firmare la grande impresa.

Il fuoriclasse altoatesino incrocerà nuovamente l’americano, già battuto nella finale degli ultimi US Open (oltre che pochi giorni fa nel capoluogo piemontese durante il round robin) e con l’obiettivo di affiancare il trofeo delle ATP Finals ai due Slam portati a casa nel corso di questa stagione memorabile. L’azzurro lotterà anche per meritarsi altri 500 punti, utili per rafforzare ulteriormente il primo posto nel ranking ATP, ma anche per garantirsi un assegno ancora più generoso.

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner alle ATP Finals? Vincendo le quattro partite disputate fino a oggi, ovvero le tre del girone (contro Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Fritz) e la semifinale contro Casper Ruud, si è già garantito 2,644 milioni di dollari statunitensi (circa 2,507 milioni di euro): 331.000 dollari per la semplice partecipazione, 396.500 dollari per ogni successo nel round robin (per un totale di 1,189 milioni di dollari), 1,123 milioni di dollari per l’affermazione in semifinale.

E se Jannik Sinner dovesse vincere la finale? Il campione imbattuto si garantirebbe un montepremi complessivo pari a 4,881 milioni di dollari (circa 4,628 milioni di euro). Sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione in cui, considerando soltanto i premi per risultati sportivi, ha già portato a casa 18,033 milioni di dollari (12,033 sul circuito ATP e 6 milioni per il trionfo al Six Kings Slam, prima del bottino derivante dalle ATP Finals.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS?

Raggiungendo la finale vincendo quattro partite si è già garantito 2,644 milioni di dollari statunitensi (circa 2,507 milioni di euro).

Vincendo il torneo da imbattuto festeggerebbe con un assegno da 4,881 milioni di dollari (circa 4,628 milioni di euro).