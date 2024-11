Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Zverev nel ranking ATP? Il margine si assottiglia a Bercy

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.330 punti ed è già certo che sarà numero 1 del mondo al termine del 2024. Il tennista italiano primeggia anche nella Race, ovvero la graduatoria che prende esclusivamente in considerazione i risultati ottenuti durante la stagione in corso, con 10.330 punti. Oggi c’è stato un importante cambiamento alle spalle del fuoriclasse altoatesino, che non è più inseguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz ma dal tedesco Alexander Zverev.

Il teutonico ha infatti operato il sorpasso ai danni dell’iberico dopo essersi qualificato alla finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy e ora occupa il secondo posto nella classifica mondiale con 7.365 punti, mentre nella Race è a quota 6.965. Jannik Sinner ha dunque un vantaggio di 3.365 lunghezze nella Race e di 3.965 punti nel ranking.

Il margine potrebbe però accorciarsi se Zverev dovesse vincere la finale sul cemento della capitale francese contro il padrone di casa Ugo Humbert: Zverev volerebbe infatti a quota 7.715 nel ranking e quindi Sinner avrebbe 3.615 punti di margine, mentre nella Race il teutonico andrebbe a 7.315 e dunque sarebbe a 3.015 punti dall’azzurro.

Jannik Sinner tornerà in campo alle ATP Finals, in programma sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Il numero 1 e il numero 2 del mondo saranno in due gironi differenti, uno dei due pescherà Carlos Alcaraz nel proprio raggruppamento. Il massimale di punti in palio nel torneo è di 1.500 punti per il vincitore imbattuto.