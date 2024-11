Quando la prossima gara di F1? GP Qatar 2024: programma, orari, tv, streaming

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del Qatar. L’appuntamento programmato a Lusail andrà in scena nel weekend a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Sarà un fine settimana intenso perché è programmata una Sprint.

Insomma, il finale di stagione del Circus è asfissiante. Non solo si deve affrontare una lunghissima trasferta intercontinentale dal Nevada al Medio Oriente, ma ci si deve anche preparare a un fine settimana con due sessioni di qualifica e due eventi in grado di conferire punti iridati!

Sarà la terza edizione del GP del Qatar, entrato in calendario in emergenza nel 2021 per recuperare il Gran Premio d’Australia (non disputato a causa della lunga onda pandemica), ma poi diventato appuntamento fisso dal 2023. Dunque, come fare per seguire l’evento mediorientale in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Qatar.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Lusail. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Qatar dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP QATAR 2024

VENERDÌ 29 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 14.30-15.30, Prove libere

Ore 18.30-19.15, Qualifica Sprint

SABATO 30 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00, Sprint

Ore 19.00, Qualifiche

DOMENICA 1 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 17.00, GARA