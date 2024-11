Puppo spiega: “La fluidità con cui Sinner colpisce la palla non può lasciare indifferenti”

Jannik Sinner ha conquistato la seconda vittoria nel Round Robin delle ATP Finals 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 contro l’americano Taylor Fritz (n.5 del ranking), mettendo in mostra ancora una volta le sue qualità straordinarie nei punti importanti. Una partita complicata perché lo statunitense ha espresso un tennis molto potente da fondo, creando non pochi grattacapi al pusterese. Tuttavia, Sinner è stato in grado di trovare le soluzioni.

Di questo si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo. Il telecronista di Eurosport, presente all’Inalpi Arena per seguire il match dal vivo, ha espresso le sue sensazioni: “Il pubblico si è confermato estremamente educato e rispettoso. Da questo punto di vista, l’atmosfera internazionale si percepisce. Chiaramente, il supporto a Sinner non è mancato, anche perché lo stesso Jannik è stato più coinvolgente, anche per il modo in cui ha esultato su quel fantastico rovescio lungolinea messo a segno sul 3-3 del secondo set“, ha dichiarato Puppo.

“La prestazione di Sinner è da rimarcare anche perché dall’altra parte della rete c’era un Fritz che mi ha impressionato. L’unica cosa è che poi, nei punti più importanti, mi è parso crederci un po’ meno, rispetto a quello che aveva manifestato alla vigilia in conferenza stampa. Jannik ha avuto la lucidità di mettere in difficoltà l’americano, cambiando la posizione in risposta, come fatto sul finire del primo set, decidendo di mettersi più lontano ed essendo in grado di far partire lo scambio”, ha aggiunto il collega di Eurosport.

“Pur non avendo raggiunto un livello di efficienza come nella partita contro de Minaur, la risposta di Jannik sul finire dei due parziali è stata incredibile ed è da sottolineare che l’azzurro ha ottenuto una media di 8.5 (dato riconosciuto dall’ATP ndr) con tutti i colpi. Una partita che quindi ha confermato quanto abbiamo già detto sul conto del n.1 del mondo“, ha precisato Puppo.

Il telecronista di Eurosport ha poi voluto anche sottolineare come, da un certo punto di vista, Jannik ci stia anche un po’ viziando, facendo apparire normali cose che non lo sono. Di qui, il riferimento all’allenamento svolto alla vigilia dal nostro portacolori: “Personalmente mi sono entusiasmato nell’assistere alla preparazione di Sinner. Altri non hanno mostrato lo stesso stupore, ma sinceramente prendere atto di come questo giocatore riesca a colpire la palla e con quale fluidità non può lasciare indifferenti“.

In conclusione, Puppo ha voluto evidenziare un’altra cosa su Fritz: “Per il modo in cui riesce a colpire, ha le possibilità di salire in classifica, anche se chiaramente davanti a lui ci sono tennisti estremamente forti. Tuttavia, la prestazione dell’americano è stata notevole, specie per i miglioramenti compiuti negli spostamenti“.