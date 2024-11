Puppo: “Sinner può battere il record di settimane di Federer? Lo escludo. Spero affronti Alcaraz a Torino”

Dario Puppo ha analizzato la vittoria di Alexander Zverev al Masters 1000 di Parigi-Bercy, con l’annessa ascesa al secondo posto nel ranking ATP alle spalle di Jannik Sinner: “Settimo Masters 1000 di Zverev, dopo Nadal e Djokovic è uno dei migliori. Ha vinto due titoli in questa stagione: due 1000, su due superfici diverse. Zverev ha detto che nel 2022 è stato vicino a essere numero 1 del mondo, ma poi è successo quello che è successo con la caviglia al Roland Garros. Ha detto che si sente tra i giocatori più potenti insieme a Sinner e Alcaraz: sicuramente non manca l’autostima“.

Inizia a circolare la domanda su quando giocherà Jannik Sinner alle ATP Finals: il numero 1 del mondo debutterà domenica 10 novembre oppure il giorno successivo sul cemento dell’Inalpi Arena a Torino? “Un lettore ha fatto notare che i prezzi dei biglietti sono più alti per domenica, martedì e giovedì, quindi potrebbe giocare proprio in quei gironi. Voglio vedere la sfida tra Sinner e Alcaraz, anche già nel girone, magari due volte. Tenere appesi tre giocatori non ha molto senso (Ruud, de Minaur, Rublev, n.d.r.), se sapessero che Djokovic non andrà alle Finals non starebbero giocando i 250“.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato su un altro aspetto interessante nell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Lunedì potrebbero fare la premiazione di Sinner con la coppa del numero 1 del mondo, sfruttando il giorno di riposo“. Un passaggio sull’ormai noto ricorso presentato dalla WADA: “Ho detto che molti sostengono che l’eventuale, ma aggiungo io improbabile, squalifica si pensa dopo gli Australian Open. Calcolando i tempi si pensa che di norma, quando ci sono queste situazioni, si richiedano delle settimane per arrivare alla sentenza definitiva ed è logico pensare che Sinner possa giocare gli Australian Open senza sapere nulla”.

Jannik Sinner è numero 1 del mondo da 22 settimane, ma potrebbe arrivare allo storico record di 237 settimane consecutive in testa alla classifica detenuto da Roger Federer: “Sinner numero 1 per 237 settimane di fila come Federer? Lo escludo, con tutto il bene che voglio a Sinner. Magari i tre anni di Connors… Se Sinner vince da imbattuto le ATP Finals potrebbe arrivare a 4000 punti anche su Zverev: con un vantaggio del genere, per come è strutturata la ATP, non è facile da andare a riprenderlo”.