Puppo: “Sinner ha un vantaggio su Alcaraz. Non so se mossa mettere nel mirino Sampras”

Proseguono le ATP Finals di Torino, con la giornata di ieri che ha visto la caduta a sorpresa di Carlos Alcaraz contro Casper Ruud ed il netto successo di Alexander Zverev su Andrey Rublev, oltre alla cerimonia di premiazione di Jannik Sinner per aver concluso il 2024 in vetta al ranking mondiale. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti di giornata Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Stasera con Fritz una partita frizzante sicuramente, che potrà dirci qualcosa di importante perché comunque potrebbe esserci non solo una qualificazione anticipata, ma anche il primo posto nel girone. Chiaramente però partiamo dal discorso del numero 1. È un altro tassello che si aggiunge alla collezione. Sinner ha alzato questa coppa, che è simbolica ma è comunque significativa per un italiano, senza dubbio. Mette nella geografia della storia del tennis mondiale l’Italia come undicesimo Paese che si fregia del fatto di aver avuto un numero 1 del mondo a fine stagione. Non è che sono tantissimi i Paesi ad esserci riusciti“, dichiara Puppo.

“Le sei volte consecutive di Sampras da n.1 a fine anno sono tanta roba e non so se possa diventare un obiettivo per Jannik, però in questo momento è sicuramente il più costante. Dalle dichiarazioni di ieri sera, vedo Zverev determinato a prendersi quel primo posto prima o poi, anche se adesso e nei prossimi mesi è difficile anche se c’è sempre la questione dell’attesa della sentenza dopo il ricorso della Wada. Si sente da quello che dicono gli altri, che Sinner può essere un giocatore dominante e in grado di mantenere a lungo quella posizione. Avendo visto anche quello che ha fatto Alcaraz in questo periodo dell’anno, rimane la sensazione che l’italiano abbia un vantaggio su di lui su questa questione“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Su chi potrà essere il prossimo ‘nuovo’ numero 1 al mondo: “Forse è difficile dirlo adesso, perché in questo momento sembra ben lanciato Sinner. Forse Zverev, però è difficile. È un giocatore molto continuo, lo ha dimostrato in questa e in altre stagioni nonostante abbia avuto un grandissimo infortunio e abbia anche la questione del diabete. Questo è un grandissimo merito per Zverev, che ieri mi è molto piaciuto anche nelle dichiarazioni. È stata una buonissima prestazione contro Rublev, però come dice Sinner c’è sempre spazio per migliorare. Lo vedo molto carico e motivato“.