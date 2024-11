Puppo avvisa: “Leggo da più parti che Sinner sarà squalificato dopo gli Australian Open”

La parte conclusiva del Masters 1000 di Parigi-Bercy e la “road to ATP Finals” sono stati, tra gli altri, gli argomenti principali della puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale YouTube di OA Sport, e condotta da Dario Puppo. Il primo punto all’ordine del giorno, tuttavia, è il dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

“Il fatto che lo spagnolo possa scendere al numero 3 del ranking ATP non è tanto un problema per il presente, quanto più in prospettiva degli Australian Open. Come si può spiegare questo possibile terzo posto per Alcaraz? Credo che non abbia ancora trovato il click giusto per giocare ai suoi livelli anche indoor. Per prepararsi al meglio per questo finale di stagione nei suoi campi di allenamento avevano impostato la superficie come quella che troveremo a Torino. Nonostante questo, lo spagnolo si è presentato a Parigi-Bercy e ha trovato campi decisamente più veloci, molto più degli altri”.

Dario Puppo, poi, passa ad analizzare la situazione di classifica: “Se, come si legge da alcune parti, la squalifica per Jannik Sinner dovesse arrivare dopo gli Australian Open, chi lo potrà togliere dal numero 1? Alcaraz come abbiamo visto non è nemmeno sicuro di chiudere al secondo posto il 2024. Sono sorpreso. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore. Il più giovane numero 1 della storia, che ha scritto già diversi record. Vedere Zverev davanti a lui sarebbe una anomalia. Come la distanza accumulata da Sinner”.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La rivalità di presente e futuro? “La loro rivalità a mio parere non sta ancora partendo come dovrebbe. Dopotutto hanno giocato solamente due volte in finale, in tornei non di primissimo rango come Umago e Pechino. La sfida al 6 Kings Slam ha avuto un significato però, dividendosi tra match di pura esibizione e lo stimolo di avversari importanti. Io credo però che ora molti siamo spaventati da Jannik. Vederlo continuare a vincere nonostante quello che ha avuto e sta avendo sulla testa significa che ha una tenuta mentale clamorosa. Gli daranno 2 anni di squalifica? Nel caso penso che il tennis dovrebbe fermarsi. Tutti i giocatori. Sarebbe inaccettabile”.

Si passa poi ad analizzare la situazione delle ATP Finals: “La cosa più peculiare è che fino alla giornata di sabato non avremo la certezza di chi sarà a Torino, anche dopo il sorteggio. Due posti saranno vacanti. Djokovic dovrebbe essere dentro, ma non sappiamo se il serbo parteciperà”.

Ultima battuta sulle WTA Finals femminili di Riad con la nostra Jasmine Paolini al via: “Sono curioso di vedere come andrà il suo percorso. Di sicuro la prima partita sarà fondamentale. Se la dovrà vedere con Rybakina che non gioca da tanto tempo. Jasmine dovrà essere brava ad approfittare della sua condizione specialmente nei momenti di difficoltà”.