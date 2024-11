Perché Stefania Constantini è stata sostituita in Italia-Scozia? Cos’è successo agli Europei

Stefania Constantini non è riuscita a portare a termine la partita tra Italia e Scozia, incontro valido per il round robin degli Europei 2024 di curling femminile. La skip della nostra Nazionale ha infatti dovuto fare i conto con problemi di sanguinamento al naso già nel corso del secondo end, ha stretto i denti e ha provato a dire la sua nelle due frazioni successive, ma l’ultimo tiro del quarto parziale non è stato impeccabile e le anglosassoni hanno rubato la mano issandosi sul 5-1.

A quel punto la Campionessa Olimpica di doppio misto ha lasciato il ghiaccio, venendo sostituita da Marta Lo Deserto. L’ordine di gioco del quartetto tricolore è così mutato a partire dal quinto end: Angela Romei ad aprire, a seguire Lo Deserto, Elena Mathis e Giulia Zardini Lacedelli, che da vice è stata promossa a skip per la seconda parte dell’incontro. L’Italia ha lottato strenuamente e ha anche recuperato fino al 5-6 prima del nono end, cedendo poi nel finale e incappando nella seconda sconfitta in questa rassegna continentale.

Le azzurre restano al secondo posto in classifica generale con sei successi all’attivo (alla pari con la Svezia) e sono già certe della qualificazione alle semifinali: lo scontro diretto di domani mattina contro le scandinave deciderà il piazzamento finale nel round robin (seconde in caso di successo, terze o quarte in caso di sconfitta) e l’accoppiamento per la semifinale (contro la Svezia se seconde o terze, contro la Svizzera se quarte). L’auspicio è che Stefania Constantini possa recuperare per i match che metteranno in palio le medaglie.