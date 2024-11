Perché le qualifiche di F1 sono in ritardo: aggiornamenti GP Brasile 2024

Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto su Interlagos, dove alle 19.00 sarebbero dovute iniziare le qualifiche del GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito brasiliano. L’arrivo di una perturbazione era dato per altamente probabile dalle previsioni meteo della vigilia, ma l’intensità della pioggia è andata decisamente sopra i limiti preannunciati: uno scroscio a lunga gittata, tipico di questa area geografica, ha animato il pomeriggio della località sudamericana.

Si tratta di un vero e proprio diluvio che ha costretto gli organizzatori a rimandare l’inizio delle qualifiche. Alle ore 19.45 dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni sul nuovo possibile orario di inizio. Nel frattempo i team sono stati autorizzati a chiudere i box. Resta comunque concreta la possibilità che oggi non si scenda in pista e che la sessione di qualifiche venga rinviata a domani prima del Gran Premio, ma la previsioni sono pessime ed è preannunciata tantissima acqua.

Si tratta di una gara fondamentale per la classifica generale: Max Verstappen ha un vantaggio di 44 punti nei confronti di Lando Norris quando mancano ancora quattro eventi al termine della stagione, un’eventuale prova sotto la pioggia potrebbe davvero avere un peso enorme nella lotta per il titolo iridato. La Ferrari si trova invece a 34 punti di distacco dalla McLaren nella classifica costruttori e se si dovesse gareggiare in condizioni di bagnato la graduatoria potrebbe essere stravolta.

In precedenza si era disputata la Sprint Race, ovvero la gara veloce sulla distanza dei 100 chilometri: l’inglese Lando Norris aveva vinto dopo che il compagno di scuderia Oscar Piastri aveva obbedito all’ordine di scuderia arrivato dal muretto. I due piloti della McLaren aveva preceduto all’arrivo Max Verstappen, ma l’olandese è stato penalizzato di cinque secondi per aver affiancato proprio Piastri in regime di virtual safety car ed è così retrocesso in quarta posizione, mentre Charles Leclerc ha guadagnato il terzo gradino del podio.