Perché Italia-Argentina di Coppa Davis potrebbe iniziare in leggero ritardo: l’ipotesi

Ci potrebbe essere un piccolo ritardo rispetto a quanto previsto nella sfida tra Italia e Argentina, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis a Malaga (Spagna). La sfida tra Stati Uniti e Australia, che precede in ordine di tempo il confronto tra azzurri e argentini, è ancora in corso di svolgimento. Pertanto, si potrebbe pensare che la sfida dei ragazzi capitanati da Filippo Volandri possa iniziare dopo le ore 17.00.

Il primo singolare del match tra australiani e statunitensi, infatti, è andato per le lunghe, visto l’epilogo al tie-break del terzo set, che ha sorriso al meno quotato Thanasi Kokkinakis, a segno con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (14) contro Ben Shelton, decisamente confusionario nelle fasi decisive della partita. La vittoria del n.4 del mondo, Taylor Fritz, ha riportato in linea di galleggiamento gli States e quindi per stabilire chi andrà in semifinale bisognerà attendere il doppio.

La sfida tra le coppie Paul/Shelton e Thompson/Ebden potrebbe protrarsi e quindi portare a uno slittamento dell’orario di inizio del confronto degli azzurri. Un fattore da tenere a mente anche in considerazione della possibilità di recuperare per Jannik Sinner e compagni, nel caso si dovesse proseguire nell’avventura in terra andalusa.

Ricordiamo che le semifinali inizieranno a partire da domani e già si conosce la composizione del primo penultimo atto, ovvero tra Olanda e Germania. L’altra semifinale, con l’eventuale presenza tricolore, ci sarà sabato 23 novembre contro la vincente di USA-Australia e quindi le ore per riprendersi fisicamente non sarebbero molte.