Pentathlon, il nuovo sport è già stato provato nelle categorie giovanili. I risultati degli italiani

Se a livello senior fino ai Giochi di Parigi 2024 si è ancora mantenuta l’equitazione, che a partire dalla prossima stagione internazionale verrà sostituita dalla prova ad ostacoli, a livello giovanile la nuova disciplina è stata già introdotta nelle principali competizioni, e gli azzurrini si sono fatti valere.

In Lituania, a Druskininkai, nei Mondiali Under 19, Denis Agavriloaie ha centrato la piazza d’onore, mentre Annachiara Allara è stata 15ma nel settore femminile, con i due azzurrini che in coppia hanno chiuso quarti nella staffetta mista.

In Portogallo, invece, a Caldas da Rainha, nei Mondiali Under 17 Federico Visco si è classificato 14°, mentre la stessa Annachiara Allara si è rivelata la migliore tra le azzurrine, terminando quinta, completando poi l’opera con il successo nella staffetta femminile in coppia con Sara Beggio.

Agli Europei U19 di Barcellona, in Spagna, Denis Agavriloaie è terminato settimo, mentre Annachiara Allara si è fermata ai piedi del podio, chiudendo quarta, mentre ancora una volta i due hanno fatto coppia nella staffetta mista, vincendo il titolo continentale.

Agli Europei U17 di Ankara, in Turchia, si è registrato il settimo posto di Federico Visco, ma a spiccare è stata la vittoria di Annachiara Allara. Visco, assieme ad Alessandro Boero ha chiuso terzo nella staffetta, mentre è arrivata un’altra vittoria per Allara e Sara Beggio nella staffetta femminile.