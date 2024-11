Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini secondi nello short del Finlandia Trophy. Dominio di Stellato Dudek-Deschamps

Rebecca Gilardi e Filippo Ambrosini si fanno trovare pronti. Il binomio ha conquistato infatti un ottimo secondo posto al termine del segmento breve del Finlandia Trophy, quinto appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana sul ghiaccio dell’Ice Hall di Helsinki.

Gli azzurri, a caccia di un difficile ingresso in finale, si sono resi artefici di un programma corto particolarmente positivo, eseguito senza particolari sbavature e solido anche negli elementi solitamente più traballanti. Gli allievi di Rossana Murante nello specifico hanno presentato come prima difficoltà il triplo twist, chiamato di livello 3, passando poi in rassegna un doppio axel in parallelo pulito e il triplo flip lanciato.

Ottimo poi sollevamento del gruppo 4 (livello 4) che ha preceduto la spirale (livello 3), la sequenza di passi (livello 3) e la trottola in parallelo (livello 3), con cui nostri ragazzi hanno raccolto 67.89 (35.75, 31.68), ottenendo un vantaggio di sei lunghezze sugli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, terzi con 61.29 (33.79, 28.50) ed artefici di un corto all’inizio promettente ma sgretolatosi strada facendo con errori non usuali, vedasi un inciampo e un passaggio a vuoto nella trottola side by side.

Lo short è stato vinto nettamente dai canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, bravi a salire di colpi rispetto alla tappa di casa confezionando un programma da 75.89 (41.70, 34.19), mettendo sul piatto grande qualità in ogni casella, con nota di merito per il sollevamento, per il twist e per la spirale. Il programma libero si disputerà domenica 18 novembre a partire dalle ore 12:00.