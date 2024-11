Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini conquistano il terzo posto al Finlandia Trophy

Arriva un altro piazzamento sul podio dal Finlandia Trophy 2024, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso l’Ice Hall di Helsinki. Dopo il terzo posto di Daniel Grassl e Lara Naki Gutmann infatti Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini si sono piazzati sul gradino più basso del podio in occasione della prova delle coppie, mettendo la firma ad una spedizione estremamente positiva per gli atleti azzurri, posizionatisi tutti in top 3.

Non mancano tuttavia i rimpianti per gli allievi di Rossana Murante, scivolati di una casella rispetto allo short a causa di un libero caratterizzato da qualche imprecisione di troppo. A pesare maggiormente sono stati i passaggi a vuoto negli elementi di salto in parallelo, con un triplo salchow eseguito con caduta del cavaliere e una sequenza doppio axel/axel viziata da una defaillance della dama. Non eccezionale anche il triplo flip lanciato, atterrato in modo falloso.

Pur realizzando in modo sicuro le difficoltà d’insieme, Rebecca e Filippo si sono dovuti accontentare quindi della terza piazza con il punteggio di 114.16 (53.75, 61.41) per 181.59. Un risultato che di fatto ha spalancato le porte delle Finali agli statunitensi Ellie Kam/Danny O’Shea.

A superare il binomio tricolore ci hanno pensato gli ungheresi terzi nel corto Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, bravi a confezionare un free program molto pulito rallentato solo da un problema nel sollevamento reverse lasso, non alzato dal cavaliere, fattore che ha inchiodato il loro score a 122.92 (63.69, 59.23) per 184.21.

Vittoria in totale scioltezza per i favoritissimi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps malgrado anche in questo caso alcuni errori di peso, come un inciampo e un arrivo tutt’altro che perfetto atterraggio nel triplo lutz lanciato. Alla fine il punteggio dirà comunque 131.55 (66.66, 65.89) per 207.44. Numeri che confermano il loro status di coppia più competitiva del lotto insieme a Miura-Kihara e Fabienne Hase-Volodin, in attesa della discesa sul ghiaccio dei nostri Conti-Macii alla Cup Of China.