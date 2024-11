Paolini-Zheng oggi, WTA Finals 2024: orario, dove vederla in tv e streaming

Oggi, mercoledì 6 novembre (non prima delle 13.30 italiane), Jasmine Paolini sarà in campo contro la cinese Zheng Qinwen per giocarsi l’accesso alle semifinali delle WTA Finals di Riad. Sul veloce indoor saudita la toscana andrà a caccia di un risultato di grandissimo prestigio, per dar seguito a un’annata a dir poco straordinaria per quanto la riguarda.

Reduce dal successo dell’esordio contro la kazaka Elena Rybakina, la toscana si è dovuta arrendere nel secondo incontro alla potenza della n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. Un match in cui, comunque, l’azzurra ha giocato al livello della bielorussa, facendo capire il motivo per cui quest’anno concludere la sua stagione nella top-5 della classifica mondiale.

La sfida contro Zheng è complicata. Nei tre precedenti che ci sono stati, infatti, l’azzurra è sempre stata sconfitta e quindi sarà necessario invertire il trend per non interrompere in singolare l’avventura in Arabia Saudita, ricordando l’impegno di Jasmine in coppia con Sara Errani anche nel torneo di doppio di queste Finals.

La partita tra Jasmine Paolini e la cinese Zheng Qinwen, valida per il Round Robin delle WTA Finals 2024 di Riad (Arabia Saudita), andrà in scena oggi (mercoledì 6 novembre) e sarà il secondo match dello schedule, non prima delle 13.30 italiane. La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennis e a pagamento da Sky Sport Tennis (203); in streaming in chiaro su supertennis.tv e a pagamento su SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-ZHENG WTA FINALS 2024

Mercoledì 6 novembre

CENTER COURT – Inizio alle 11.00 italiane

[1] Lyudmyla Kichenok UKR / Jelena Ostapenko LAT vs [6] Nicole Melichar-Martinez USA/Ellen Perez AUS

Non prima delle 13.30 italiane

[4] Jasmine Paolini ITA vs [7] Qinwen Zheng CHN

Non prima delle 16.00 italiane

[1] Aryna Sabalenka vs [5] Elena Rybakina KAZ

A seguire

[3] Su-Wei Hsieh TPE / Elise Mertens BEL vs [8] Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

PROGRAMMA PAOLINI-ZHENG: COME SEGUIRLA IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport