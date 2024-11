Paolini-Zheng decisiva alle WTA Finals: i precedenti contro la campionessa olimpica

Il terzo turno della fase a gironi del torneo di singolare delle WTA Finals 2024 di tennis riserva all’azzurra Jasmine Paolini, inserita nel Gruppo Viola, la sfida da dentro o fuori contro la cinese Zheng Qinwen, che vale il secondo posto nel raggruppamento ed il passaggio in semifinale.

L’impresa appare ardua, almeno sulla carta, in quanto la tennista italiana in tre precedenti non ha mai battuto la cinese, la quale, inoltre, tra 2023 e 2024 ha ceduto soltanto due set all’azzurra, vincendo in un’occasione in due partite.

Le sfide meno recente tra quelle in questione riguarda la finale di Palermo 2023, nella quale l’asiatica si impone in tre set per 6-4 1-6 6-1, mentre nella semifinale di Zhengzhou 2023 la spuntò in due partite per 6-2 6-3, infine in questa stagione ha vinto la sfida nei quarti a Wuhan per 6-2 3-6 6-3.

PRECEDENTI PAOLINI-ZHENG (0-3)

2024 Wuhan, quarti: Zheng b. Paolini 6-2 3-6 6-3

2023 Zhengzhou, semifinali: Zheng b. Paolini 6-2 6-3

2023 Palermo, finale: Zheng b. Paolini 6-4 1-6 6-1