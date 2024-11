Paola Egonu resta a Milano? Il debutto in Champions allontanerebbe le sirene turche

Dopo aver fatto il suo debutto stagionale domenica scorsa in campionato contro Busto Arsizio, quest’oggi Paola Egonu si appresta a scendere in campo con la maglia della Numia Vero Volley Milano anche in Champions League allontanando dunque le voci di mercato che la vedevano sempre più vicina ad accettare l’offerta del Vakifbank Istanbul.

La fuoriclasse azzurra, andando a referto nella partita odierna di Milano in Slovenia contro il Calcit Kamnik, non potrebbe più giocare in un altro club nel prosieguo di questa edizione della massima competizione continentale. Un dettaglio non indifferente, che chiuderebbe forse definitivamente lo scenario di una sua partenza a stagione in corso per volare in Turchia.

Un mese fa Egonu si era operata alle fosse nasali e, dopo un periodo di convalescenza e due settimane di lavoro differenziato, è tornata in gruppo all’inizio della scorsa settimana. Vedremo se (e quanto) la 25enne italiana verrà impiegata oggi pomeriggio da coach Stefano Lavarini, considerando che mancano dieci giorni al big match di A1 contro Conegliano.

Egonu va in scadenza di contratto a fine stagione, quindi l’assalto del Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti potrebbe essere solamente rimandato. Al momento comunque sembra sfumare lo scenario di un suo addio immediato a Milano, anche perché la canadese Kiera Van Ryk (giocatrice candidata per un eventuale scambio di mercato) ha già debuttato in Champions League uscendo dall’elenco delle giocatrici che possono cambiare casacca e giocare altrove la coppa europea più prestigiosa