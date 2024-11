Pallanuoto: terza giornata per l’A1 femminile. Tutto facile per Orizzonte Catania e Sis Roma

Terza giornata per il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. In campo oggi tutte le dieci squadre, cinque i match disputati in questo sabato: andiamo a scoprire tutti i risultati.

Restano tre squadre a punteggio pieno: tutto facile per le due grandi favorite per lo scudetto, L’Ekipe Orizzonte Catania, che domina in casa del Brizz Nuoto, e SIS Roma, che si aggiudica il big match in casa sul Plebiscito Padova. Bene anche il Rapallo che batte 11-2 il Lazio Nuoto.

TERZA GIORNATA

Sabato 2 novembre

Smile Cosenza Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona 13-12

Pallanuoto Trieste-AGN Energia Bogliasco 1951 15-8

Brizz Nuoto-L’Ekipe Orizzonte 1-17

SIS Roma-Plebiscito Padova 15-6

Lazio Nuoto-Rapallo Pallanuoto 2-11

Classifica

RAPALLO PALLANUOTO 9

SIS ROMA 9

L’EKIPE ORIZZONTE 9

PALLANUOTO TRIESTE 7

COSENZA PALLANUOTO 3

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 3

SS LAZIO NUOTO 3

CS PLEBISCITO PD 1

VELA NUOTO ANCONA 0

BRIZZ NUOTO 0