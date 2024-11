Pallanuoto: risultati e classifica della quinta giornata di A1. Vincono ancora Brescia e Recco

In acqua in questo sabato tutte e quattordici le squadre del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: in scena la quinta giornata. Proseguono a braccetto il loro cammino AN Brescia e Pro Recco, entrambe le compagini sono ancora a punteggio pieno: i lombardi battono in casa 21-6 il Catania, i campioni d’Italia in carica superano 15-6 il Trieste in trasferta.

Dietro di loro arriva l’RN Savona che batte nettamente l’Ortigia a domicilio, a quota dodici anche un’eccellente Roma Vis Nova che supera 14-11 il Posillipo. Nelle retrovie resta a quota zero la neo promossa Onda Forte che cede nettamente al Trieste.

QUINTA GIORNATA

Sabato 9 novembre

CC Ortigia 1928-RN Savona 6-14

Telimar-Pro Recco Waterpolo 6-15

Onda Forte-Pallanuoto Trieste 10-19

AN Brescia-Nuoto Catania 21-6

T Academy Olympic Roma-Iren Genova Quinto 4-8

Roma Vis Nova Pallanuoto-CN Posillipo 14-11

RN Florentia-De Akker Team 9-13

Classifica

AN BRESCIA 15

PRO RECCO WATERPOLO 15

RN SAVONA 12

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 12

PALLANUOTO TRIESTE 10

R.N. FLORENTIA 7

IREN GENOVA QUINTO 6

DE AKKER TEAM 6

TELIMAR 6

CN POSILLIPO 6

C.C. ORTIGIA 1928 3

NUOTO CATANIA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0