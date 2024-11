Pallanuoto femminile: risultati e classifica della quarta giornata di A1. Vittorie per Cosenza, Brizz e Trieste

Va a completarsi con gli ultimi tre incontri in questo sabato (c’erano stati i due anticipi del mercoledì che avevano visto in acqua le prime due della classe) la quarta giornata della Serie A1 di pallanuoto al femminile.

Successo interno netto per lo Smile Cosenza sulla SS Lazio Nuoto, mentre si impongono a domicilio Brizz Nuoto sull’Ancona e soprattutto il Trieste in casa del Rapallo in un match rocambolesco che frena il cammino delle liguri e lancia le friulane.

QUARTA GIORNATA

Mercoledì 6 novembre

AGN Energia Bogliasco 1951-SIS Roma 5-23

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 14-7

Sabato 9 novembre

Smile Cosenza Pallanuoto-SS Lazio Nuoto 15-4

Vela Nuoto Ancona-Brizz Nuoto 13-17

Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 12-13

Classifica

SIS ROMA 12

L’EKIPE ORIZZONTE 12

PALLANUOTO TRIESTE 10

RAPALLO PALLANUOTO 9

COSENZA PALLANUOTO 6

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 3

BRIZZ NUOTO 3

SS LAZIO NUOTO 3

CS PLEBISCITO PD 1

VELA NUOTO ANCONA 0