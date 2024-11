Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova esclusa dalle Coppe Europee per la stagione in corso

Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale, European Aquatics ha annunciato l’esclusione della Plebiscito Padova dalle Coppe Europee della pallanuoto femminile fino al termine della stagione in corso per inosservanza dei requisiti finanziari.

La società patavina, attualmente impegnata nella fase a gironi della Champions League, è stata sospesa per tutta la stagione 2024/2025, non potrà scendere in acqua nelle competizioni europee, e tutti i match in calendario fino al termine dell’annata agonistica verranno assegnati a tavolino in favore delle avversarie con il punteggio di 0-10.

La causa che ha portato a questa decisione da parte di European Aquatics è la grave inosservanza dei requisiti finanziari richiesti dai regolamenti delle competizioni continentali di pallanuoto per squadre di club, con la violazione dell’art. Club 13.4.3 e/o dell’art. Club 14.1.

European Aquatics, nella nota stampa diffusa, sottolinea come abbia dato al club molte opportunità per risolvere questo problema, ma senza successo, ed è stata poi costretta a prendere questa decisione per rispetto di tutti gli altri club, che rispettano i regolamenti, i quali devono essere credibili e correttamente applicati.