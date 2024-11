Pallanuoto, Savona vince in Champions League e si qualifica ai quarti: cinquina di Figlioli

Pietro Figlioli con una cinquina si carica sulle spalle la Rari Nantes Savona e la conduce alla vittoria per 11-9 contro i montenegrini del Primorac Kotor: il successo odierno, unito all’affermazione degli ellenici dell’Olympiacos per 15-11 sugli spagnoli del Sabadell nell’altro match della quinta giornata del Girone D della Champions League 2024-2025 di pallanuoto, spedisce i vicecampioni d’Italia ai quarti di finale con un turno d’anticipo.

Savona ed Olympiacos, infatti, sono appaiate in vetta a quota 11, mentre il Sabadell resta a quota 6 e finirà terzo, infine il Primorac Kotor con 2 punti chiuderà quarto: nell’ultimo turno il Savona si giocherà il primato nel raggruppamento con la compagine ellenica, mentre gli spagnoli ed i montenegrini sono già certi di retrocedere in Euro Cup, dove entreranno in gioco agli ottavi di finale.

Venendo alla cronaca odierna, nel primo quarto il Savona parte bene e va sul 2-0 con i gol di Merkulov e Figlioli, ma gli ospiti rientrano sul 2-2. Nella seconda frazione la doppietta di Occhione dà il nuovo break ai liguri, ma gli ospiti accorciano. Rocchi sigla il 5-3, il Kotor torna a -1, Figlioli dalla distanza fissa nuovamente il +2, ma i montenegrini arrivano a metà gara sotto di un solo gol, sul 6-5 per il Savona.

Nel terzo parziale il Kotor parte forte e piazza un break di 0-3 che ribalta lo score e manda il Savona a -2 sul 6-8. Figlioli accorcia su rigore, poi Erdelyi pareggia sull’8-8 a 22″ dall’ultimo intervallo. La quarta frazione si apre con altre due reti di Figlioli, che va in gol prima su rigore e poi in superiorità numerica: è il break decisivo, perché il Kotor accorcia ma non ha più la forza per pareggiare e Merkulov mette al sicuro la vittoria col gol del definitivo 11-9.