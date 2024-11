Pallamano: Spagna-Italia, esordio duro per gli azzurri verso gli Europei 2026

Un inizio più difficile di questo era difficile coglierlo. L’Italia della pallamano, del DT Riccardo Trillini, comincerà il suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026, con una prova del fuoco: la trasferta di Puerto de Sagunto, domani sera alle ore 20:30, per sfidare la Spagna.

Gli iberici partono da favoriti inutile nasconderlo, non fosse altro per il bronzo olimpico raccolto qualche mese fa a Lille, in occasione dei Giochi di Parigi 2024.

Il ct delle “Furie Rosse” Jordi Ribera può contare su una squadra che riesce a coniugare un mix di esperienza e freschezza, all’interno di un impianto di gioco collaudato fatto di grandi accelerazioni e fitte reti di passaggi che diventano dei veri e propri “test di resistenza” per le difese avversarie, causando stanchezza che poi si ripercuote anche sulla fase offensiva altrui. Ci sarà qualche assenza è vero, come quella del portiere Gonzalo Perez De Vargas, dell’ala destra Aleix Gomez, e dei mancini Jorge Maqueda e Alex Dujshebaev, ma di contro il roster verrà rinfrescato dal talento giovanile di elementi come Petar e Djordje Cikusa, senza dimenticare la “saggezza” di un portiere come Rodrigo Corrales o di un giocatore quale Daniel Dujshebaev.

Dal canto suo l’Italia, che non avrà a disposizione Giacomo “Jack” Savini e Umberto Bronzo (si proverà a recuperarli almeno per la sfida contro la Serbia di domenica 10 novembre, intanto è stato convocato Paul Wierer), dovrà continuare sulla linea di quanto fatto vedere qualche mese fa, in occasione della centrata qualificazione ai Mondiali 2025: strutture di gioco consolidate nell’avvio delle azioni in possesso di palla, unità nella fase difensiva e una buona dose di creatività in attacco.

Il test è proibitivo, ma potrebbe servire agli azzurri per capire a che punto sono del loro percorso globale edificato in questi anni. Una sfida da vivere con attenzione, ma anche un pizzico di sana sfacciataggine per provare a insidiare una corazzata come la Spagna.