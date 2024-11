Pallamano: Sassari vince il recupero e raggiunge Conversano in testa alla Serie A Gold

La Serie A Gold di pallamano, dopo lo spazio lasciato alla nazionale italiana per l’inizio del percorso di qualificazione agli Europei 2026, che ha visto gli azzurri raccogliere una sconfitta (31-30 in Spagna) e una vittoria (31-30 in casa contro la Serbia, al termine di una partita incredibile), è tornata di scena.

In uno dei recuperi infrasettimanali previsti infatti, Sassari ha battuto in trasferta Fasano con lo score di 27-29 cogliendo dei punti importantissimi per la sua classifica.

Con queste due lunghezze infatti, i sardi sono balzati in testa alla graduatoria raggiungendo il Conversano a quota 18, mentre il Cassano Magnago tallona la vetta a 17, con il Teamnetwork Albatro a 16.

La stagione regolare della Serie A Gold 2024-2025 tornerà, con la sua 11esima giornata, nel fine settimana: tutti i match si disputeranno sabato 16 novembre. Piatto forte: Sassari-Alperia Black Devils.

La classifica aggiornata:

Conversano 18 pti, Raimond Sassari 18, Cassano Magnago 17, Teamnetwork Albatro 16, Bolzano 14, Alperia Black Devils 14, Pressano 11, Brixen 9, Junior Fasano 9, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano 2*, Publiesse Chiaravalle 2*, Secchia Rubiera 0

*una partita in meno