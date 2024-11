Pallamano: Conversano in testa alla Serie A Gold, ma le inseguitrici non mollano

L’11esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A Gold di pallamano è andata tutta in archivio. Ecco come sono andate le cose nel turno di ripresa del massimo Campionato Italiano dopo la pausa riservata alle nazionali degli scorsi giorni.

Conversano vince ancora, 36-18 contro Chiaravalle, continuando a rimanere da sola in testa alla classifica. I pugliesi però sono inseguiti da ben tre squadre: il Teamnetwork Albatro, che si è imposto per 26-25 sul Bolzano, il Cassano Magnano, che è stato rallentato dal pareggio esterno 28-28 sul campo dello Sparer Eppan, e Sassari, con i sardi totalmente bloccati dalla sconfitta interna patita per mano degli Alperia Black Devils (21-26).

Oltre a questi risultati, ci sono da registrare quelli delle zone medio-basse della graduatoria: il largo 23-25 del Bressanone sul campo del Camerano, il pesantissimo 27-26 del Macagi Cingoli sul Secchia Rubiera – in ottica salvezza -, e infine il 27-29 del Fasano a domicilio contro il Pressano.

La classifica aggiornata:

Conversano 20 pti, Teamnetwork Albatro 18, Raimond Sassari 18, Cassano Magnago 18, Alperia Black Devils 16, Bolzano 14, Pressano 11, Brixen 11, Junior Fasano 11, Sparer Eppan 6, Macagi Cingoli 5, Camerano 2*, Publiesse Chiaravalle 2*, Secchia Rubiera 0

*una partita in meno