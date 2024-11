Nuoto, i tempi limite per i Mondiali previsti ai Campionati Italiani in vasca corta 2024

Dal 14 al 16 novembre Riccione sarà ancora una volta la capitale del nuoto italiano. Nella tre-giorni romagnola terranno banco gli Assoluti in vasca corta, funzionali alla definizione della squadra che prenderà parte ai Mondiali nella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), programmati dal 10 al 15 dicembre nella Duna Arena.

La Federnuoto ha previsto una serie di criteri per la qualificazione a questa rassegna iridata. In primis, sono stati definiti gli atleti già qualificati:

Gli atleti finalisti e/o medagliati a titolo individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;

Gli atleti che abbiano nuotato in batteria e/o finale in staffette medagliate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;

A titolo di squadra e non individuale le staffette finaliste ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Come si può leggere, in base a questo documento, sono già con il pass Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Luca De Tullio, ovvero 10 uomini e 2 donne. Un elenco che però dovrà necessariamente essere aggiornato, viste le defezioni di Paltrinieri (infortunato) e Ceccon (probabile), che non è nell’entry-list del campionato italiano in questione.

Saranno inoltre selezionati, per i posti ancora liberi e per le gare non disputate a Parigi, gli atleti che eguaglieranno o miglioreranno nella finale A degli Assoluti al decimo di secondo nella tabella tempi-limite sottostante. Si precisa che per eventuali integrazioni per posti ancora liberi verranno utilizzate anche le prestazioni ottenute al Trofeo “Nico Sapio” (8-9 novembre 2024), tenendo conto per ciascun nuotatore/nuotatrice e distanza di gara della migliore prestazione tra le due manifestazioni; in caso di parità cronometrica prevarrà la prestazione conseguita durante il campionato italiano.

Per quanto riguarda il capitolo “staffette”, prendendo in considerazione la presenza dei membri della 4×100 sl maschile che ha conquistato il bronzo a Parigi 2024, saranno selezionati i quartetti qualificati in base a quanto gli atleti conseguiranno in termini di tempo negli Assoluti di Riccione, integrandoli con quelli già qualificati. La convocazione delle staffette alla manifestazione è altresì subordinata a una valutazione discrezionale da parte della Direzione Tecnica, tenuto conto della qualità degli atleti eleggibili per la prova a squadre. Lo stesso discorso può essere valido anche per le gare individuali.