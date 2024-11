Nuoto, Campionati Italiani vasca corta: bene Curtis e Quadarella, gran sfida Frigo-Megli nei 200 sl. Fuori Pilato nei 200 rana

Chiusa la terza mattinata dei Campionati Italiani in vasca corta di Riccione, con gli ultimi posti per le finali del pomeriggio decisi, che daranno anche la possibilità di staccare il pass per i prossimi Mondiali in vasca corta di Budapest. In controllo Sara Curtis nei 50 stile libero: è suo il miglior tempo in 24”11, rifilando ben quattro decimi a Silvia Di Pietro (24”54) e imponendosi come prima candidata per il pass iridato.

Fuori invece Benedetta Pilato nei 200 rana: non è la sua distanza e si vede, chiudendo in 2’27”49, nona e prima delle escluse nella gara che vede Francesca Fangio favorita in 2’22”67, con oltre due secondi su Alessia Ferraguti, mentre nella gara maschile Alessandro Fusco si mette in pole per il titolo italiano con il suo tempo di 2’06”68. Bei segnali invece da Simona Quadarella nel 400 stile libero: nella specialità che preferisce meno fa segnare il miglior tempo di 4’06”24, avanti ad Antonietta Cesarano che vorrebbe provare a insidiare la leadership della romana ma è lontana 2”19. Un buonissimo allenamento in vista delle prossime settimane.

200 dorso maschile che vede nuovamente la stessa sfida di due giorni fa nelle quattro vasche: Lorenzo Mora stacca il miglior tempo in 1’53”62 avanti al classe 2005 Christian Bacico (1’54”27, classe 2005). Ottimo anche il quarto posto assoluto del giovanissimo Daniele Del Signore, classe 2007 e capace di fermare il cronometro sull’1’54”79. Gara femminile invece senza troppi spunti, con Giulia D’Innocenzo la migliore in 2’08”03, crono abbastanza alto; nei 200 farfalla invece è Paola Borrelli la migliore, la classe 2005 è l’unica sotto il muro dei 2’10” (2’09”71).

Nei 50 farfalla brilla Michele Busa, con il classe 2001 che fa registrare il miglior tempo di 22”44 avanti ad Andrea Battista Candela; dentro anche Alberto Razzetti in 23”35, out Michele Lamberti, Marco Orsi e Leonardo Deplano. Razzetti poi si toglie anche lo sfizio dei 200 metri stile libero con il sesto posto in 1’45”55; i più in palla sono parsi Manuel Frigo e Filippo Megli, stesso tempo in 1’44”81 avanti a Davide Dalla Costa di 12 centesimi. Avanza anche Marco e Tullio in 1’44”99, mentre delude Alessandro Ragaini, dodicesimo. 200 misti senza troppi sussulti: Lorenzo Glessi (1’55”05) e Anita Gastaldi (2’11”62) sono i migliori delle rispettive gare, mentre è Andrea Conforto ad aggiudicarsi la seconda serie dei 1500 stile libero in 14’53”39.