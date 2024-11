Noè Ponti ci ha preso gusto: nuovo record del mondo nei 50 farfalla in Coppa del Mondo

Che Noè Ponti avesse interpretato il massimo circuito internazionale di nuoto in maniera molto convincente lo si era compreso dalla prima bracciata a Shanghai e nell’ultima tappa a Singapore la conferma di questo trend è arrivata. Sì, perché il forte nuotatore svizzero ha dato un seguito ai miglioramenti nei 50 farfalla. Nella competizione che si sta tenendo in vasca corta, l’atleta rossocrociato ha messo in mostra qualità eccezionali.

Dopo aver realizzato il record del mondo nella prima uscita in Cina di 21.67, migliorando in batteria il record precedente del brasiliano Nicholas Santos (21.75), Ponti è riuscito a replicare. Sempre nelle heat mattutine del terzo round di Coppa del Mondo, l’elvetico ha delineato nuovi confini nella specialità.

Il crono di 21.50 ha queste caratteristiche, perché siamo su un tempo che tranquillamente si potrebbe nuotare a stile libero. In questo caso, invece, parliamo di farfalla e i 17 centesimi tolti rispetto al limite precedente, per una specialità di questa tipologia, non sono pochi. A questo proposito, da sottolineare anche il crono dell’olandese Nyls Korstanje (21.97) e del padrone di casa Teong Tzen Wei (21.98), gli unici ad aver abbattuto la barriera dei 22″.

Vedremo, a questo punto, se nella finale odierna ci sarà un ulteriore miglioramento o, come accade spesso in gare di questo genere, più complicato andare veloce quando in ballo c’è la vittoria.