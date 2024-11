Nick Kyrgios, ufficiale il rientro a Brisbane per l’ex finalista di Wimbledon

Dopo che il rientro agli Australian Open era stato sostanzialmente ufficializzato, Nick Kyrgios ha reso nota anche l’altra tappa del suo ritorno in campo. Sarà infatti Brisbane l’ATP 250 che lo vedrà cercare di rimettere match nelle gambe in vista dello Slam di Melbourne.

L’australiano, va ricordato, è sostanzialmente fermo dal 2022, perché non si può realmente considerare come rientro quello effettuato nel 2023 a Stoccarda: perse dal cinese Yibing Wu e poi non si presentò di nuovo più in campo. In mezzo tanti, pure troppi, problemi prima al ginocchio e poi al polso, con vari interventi per tentare di rimettere la situazione entro binari che consentissero il ritorno a livello competitivo.

Prima dei due eventi, Kyrgios, finalista a Wimbledon nel 2022, scalderà i motori alla World Tennis League, evento di esibizione che si giocherà ad Abu Dhabi a dicembre e che vede anche la presenza di Jasmine Paolini. A Brisbane è stato campione nel 2018.

Ad oggi Kyrgios, che negli ultimi mesi si è distinto come il più rumoroso di una crociata dai toni e contorni rivedibili contro Jannik Sinner, è privo di classifica ATP. Il regolamento, però, gli consente di utilizzare il ranking protetto, che è di numero 21 e che può utilizzare per nove mesi dal suo rientro. Con esso non potrà ovviamente essere testa di serie, ma a seconda della sua condizione potrà essere mina vagante in maggiore o minore misura.