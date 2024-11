Nick Kyrgios provoca ancora Sinner: “Nessuna contaminazione, solo una crema”

Jannik Sinner ha disputato una stagione 2024 superlativa: finora sono 70 vittorie e 6 sconfitte per l’altoatesino che deve ancora chiudere l’anno in Coppa Davis. Risultati magnifici, mastodontici e ancora più speciali, considerato che l’attuale numero uno del mondo ha dovuto affrontare la questione della contaminazione con il Clostebol, ancora non risolta per il ricorso chiesto dalla WADA al TAS.

Nick Kyrgios dovrebbe tornare in campo in Australia all’inizio del 2025 dopo una serie di problemi fisici e in particolar modo al polso. In questi mesi l’australiano non ha mai risparmiato un commento a schernire Sinner per il caso in cui è stato coinvolto per doping.

Il tennista aussie ancora una volta ha punzecchiato il giocatore italiano con un video sui social in cui si fa massaggiare il polso: “Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato. Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile”.

Kyrgios che in precedenza aveva ancora attaccato indirettamente Sinner con una storia su Instagram: “Niente crema. Due anni in depressione fisica, felice di essere tornato. Senza imbrogliare il sistema. Questo è per tutti quelli veri”. Un altro attacco gratuito prima del suo rientro in campo e chissà che proprio in Australia uno scherzo nel destino non possa riservargli proprio Sinner dall’altra parte della rete.